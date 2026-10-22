Центральный районный суд Челябинска оставил предпринимателя Максима Ермакова под стражей до 27 декабря по делу о хищении более 30 миллионов рублей при поставках продуктов для АО «Уральский комбинат питания».
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