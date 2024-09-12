Коронавирус и психическое здоровье: как справиться со стрессом Мила ЯкобссонПо данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за предыдущую неделю рост был отмечен в 67 регионах, в 18 из них — более чем в среднем по стране.