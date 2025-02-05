Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

«Водник» одолел «СКА-Нефтяник» в непростом домашнем матче

Встреча в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом завершилась со счётом 5:4 и преподнесла зрителям сюрпризыВстреча в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом завершилась со счётом 5:4 и преподнесла зрителям сюрпризы«Водник» на родном стадионе сегодня встречали тепло — болельщики соскучились по любимой команде после продолжительного выездного турне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх