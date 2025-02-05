«Водник» одолел «СКА-Нефтяник» в непростом домашнем матче

Встреча в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом завершилась со счётом 5:4 и преподнесла зрителям сюрпризыВстреча в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом завершилась со счётом 5:4 и преподнесла зрителям сюрпризы«Водник» на родном стадионе сегодня встречали тепло — болельщики соскучились по любимой команде после продолжительного выездного турне.