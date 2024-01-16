Вреда нет? Какие нормативы введут для вышек сотовой связи в Петербурге

В Петербурге собираются бороться с вышками сотовой связи. Жители считают, что ретрансляторы не только портят облик города, но и могут причинить вред здоровью, особенно когда установлены возле жилых домов и детских площадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии