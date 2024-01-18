Миллиарды лет назад на Луне было больше воды, чем считалось ранее

На протяжении многих лет ученые считали, что на Луне всегда было мало воды. Но в ходе изучения лунного метеорита они нашли нечто, что доказывает, что миллиарды лет назад на земном спутнике воды было много.
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