smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Неужели так трудно вычислить автора, написавшего про "6000 иностранных рабочих в 2025 г" и спросить его?В Череповец завез...
  • Maxim
    В КПК лучше вступить..Рабочая партия Но...
  • Maxim
    Давно пора пройтись по жэкам, в ГУЛАГ всех, в Заполярье..В Башкирии ФСБ вы...

Калининградка, не выдержав давления, перевела мошенникам 5,8 млн руб.

Калининградка, не выдержав давления, перевела мошенникам 5,8 млн руб.

Более 5 млн руб. перевела на якобы безопасный счет пенсионерка из Калининграда, подвергшаяся психологической атаке мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области 13 февраля на официальном интернет-портале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх