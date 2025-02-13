Калининградка, не выдержав давления, перевела мошенникам 5,8 млн руб.

Более 5 млн руб. перевела на якобы безопасный счет пенсионерка из Калининграда, подвергшаяся психологической атаке мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области 13 февраля на официальном интернет-портале.
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