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Вести Севастополь

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Температура морской воды в Севастополе, Евпатории, Алуште и Ялте составляет +25°С

Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. В Азовском море и Керченском проливе на градус выше.По словам начальника центра Татьяны Любецкой, прогнозировать температуру воды на несколько дней вперёд научными средствами невозможно.

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