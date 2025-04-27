Второе кольцо советских войск смыкается вокруг Берлина

За последние сутки главным и несомненно решающим для дальнейшего хода боев событием Берлинской наступательной операции стал следующий факт: наконец окончательно перерезан поток немецких подкреплений, вот уже неделю прибывающих с фронта на реке Эльбе и непрерывно подкрепляющих берлинский фронт.
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