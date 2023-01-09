Украинский генштаб сообщил, что ВСУ за сутки якобы сбили 3 российских вертолета и 3 БПЛА «Орлан»

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) привел сводку событий на фронте на утро 9 января. Напомним, что данная сводка отражает лишь позицию украинского командования и сообщаемая в ней информация может не соответствовать реальной обстановке.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) привел сводку событий на фронте на утро 9 января. Напомним, что данная сводка отражает лишь позицию украинского командования и сообщаемая в ней информация может не соответствовать реальной обстановке.
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