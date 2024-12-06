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Закон, порядок, государство

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Состоялся торжественный митинг, посвящённый вручению духовного знамени военной базы ЮВО в Армении

Состоялся торжественный митинг, посвящённый вручению духовного знамени военной базы ЮВО в Армении

Вручение духовного Знамени соединения прошло на плацу военной базы в присутствии всего личного состава части, приглашенных гостей, юнармейцев и учащихся школ Министерства обороны Российской Федерации.

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