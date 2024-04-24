ЦСКА: Акинфеев тренируется в общей группе перед матчем со "Спартаком"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился подробностями о состоянии голкипера и капитана столичного клуба Игоря Акинфеева перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком".
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