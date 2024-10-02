Названы регионы — лидеры по количеству вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий, опубликованных с января по август 2024 года, и узнали, какие отрасли и регионы являются лидерами по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс.
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