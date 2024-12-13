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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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«Зима в Москве»: легенды хоккея сразятся против блогеров на ледовом катке

«Зима в Москве»: легенды хоккея сразятся против блогеров на ледовом катке

Матч проведут в Москве на ледовом катке по адресу: ул. Сухонская, д. 6, стр. 1 В Москве в рамках проекта «Путешествие в Рождество» состоится благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров».

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