«Зима в Москве»: легенды хоккея сразятся против блогеров на ледовом катке

Матч проведут в Москве на ледовом катке по адресу: ул. Сухонская, д. 6, стр. 1 В Москве в рамках проекта «Путешествие в Рождество» состоится благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров».