Львова-Белова: готовы документы для возвращения 100 детей из Сирии в Россию

На работу влияют боевые действия и политическая обстановка Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в интервью РИА Новости о готовности документов для возвращения в Россию из Сирии 100 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии