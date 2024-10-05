Ванга и конец света: Пророчество о 2025 годе — предостережение или миф?

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Комментарии
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Ингерман Ланская
ну болгары , прям молодцы - на полоумной малограмотной бабке такой пиар, такие бабки зарабатывали и до сих пор зарабатывают - баба до сего дня предсказывает... особенно прошедшие события
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19 час.

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