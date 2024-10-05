Ванга и конец света: Пророчество о 2025 годе — предостережение или миф? Ирэн ОрлонскаяВанга, родившаяся в 1911 году, известна своими предсказаниями, которые касаются как природных катастроф, так и значительных исторических событий.
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