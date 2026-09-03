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Аргументы и Факты

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МИД РФ выразил протест Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

МИД РФ выразил протест Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвал посла Норвегии в Москве Х. Олуфсен и выразило ей протест в связи с арестом научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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