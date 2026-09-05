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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Появился второй претендент на клуб НБА в «Сиэтле» – инвестиционная компания BlackSun Private Equity из Нью-Йорка

Саманта Холлоуэй («Кракен») долгое время оставалась единственным серьезным претендентом на организацию клуба НБА в Сиэтле .

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