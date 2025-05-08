Какой сегодня праздник: 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В этот день Россия, Белоруссия и еще ряд стран бывшего СССР отмечают День Победы над нацистской Германией, в 1944 году в этот день войска 4-го Украинского фронта освободили осажденный немцами Севастополь.