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Какой сегодня праздник: 9 мая

Какой сегодня праздник: 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В этот день Россия, Белоруссия и еще ряд стран бывшего СССР отмечают День Победы над нацистской Германией, в 1944 году в этот день войска 4-го Украинского фронта освободили осажденный немцами Севастополь.

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