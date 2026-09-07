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ТАСС

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Отцам предложили дать возможность уходить в декрет с рождением ребенка

Отцам предложили дать возможность уходить в декрет с рождением ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Отцам надо предоставлять отпуск по уходу за ребенком сразу с рождением ребенка, когда мама находится в отпуске по беременности и родам, так как именно в это время ей требуется особая помощь.

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