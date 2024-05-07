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Эндрик о расизме: «У меня черная кожа, этот цвет мне дал Бог. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня»

«Моя мама всегда говорила мне, что нужно сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя.

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