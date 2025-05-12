Ребенок спас девушку от похитителя: в Ростовской области приезжий набросился на свою жертву средь бела дня

В Ростовской области, в городе Волгодонске, на 20-летнюю девушку напал мужчина. Она звала на помощь и не могла освободиться от его хватки, но к счастью, мимо проходил 10-летний мальчик, который не остался в стороне.
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