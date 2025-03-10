Специалистам социальной сферы Ямала компенсируют наем жилья

Современный центр “Доверие” в Салехарде необходимо наполнить качественным содержанием. Виктор и Виктория Сухоруковы закончили Тюменскую медакадемию и уже оказывают профессиональные социальные услуги северянам.
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