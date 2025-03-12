В Оренбургской области полицейские оказали помощь 52 иностранным гражданам, попавшим в ДТП

Вчера утром в дежурную часть ОМВД России по Шарлыкскому району Оренбургской области поступило сообщение о том, что автобус, следовавший из Ташкента в Казань, съехал в кювет на федеральной автодороге Р-239 неподалёку от села Ратчино.
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