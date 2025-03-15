В ЛНР узнали о сокращении Киевом финансирования обороны Харькова

Финансирование обороны Харькова киевским режимом сократилось настолько, что местные власти перешли к собственному сбору средств, заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев, 15 марта сообщает РИА Новости.
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