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В Алтайском крае десять "новых граждан" получили повестки в военкомат

В Алтайском крае десять "новых граждан" получили повестки в военкомат

Бывшие мигранты не встали на воинский учёт. Их выявили благодаря рейду правоохранительных органов.Военные следователи, вместе с сотрудниками других правоохранительных структур, провели рейд в Новоалтайске Алтайского края.

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