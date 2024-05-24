В Алтайском крае десять "новых граждан" получили повестки в военкомат

Бывшие мигранты не встали на воинский учёт. Их выявили благодаря рейду правоохранительных органов.Военные следователи, вместе с сотрудниками других правоохранительных структур, провели рейд в Новоалтайске Алтайского края.
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