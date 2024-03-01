Как в РФ отрегировали на "крик о помощи" Приднестровья. Жириновский все предсказал заранее: "Европа содрогнется"

Вчера 3,6K прочитали Сегодня съезд депутатов всех уровней непризнанной республики обратился к Совфеду и Госдуме и попросил принять меры защиты “в условиях давления Молдовы“ — с учётом того, что в Приднестровье постоянно живёт больше 220 тысяч россиян, а страна имеет “положительный уровень миротворчества на Днестре“.