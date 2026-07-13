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Журнал «Профиль»

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КСИР сообщил об ударах по авиабазе США в Иордании и центру БПЛА в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что нанес удары по используемой США авиабазе "Принц Хасан" в Иордании, а также по объектам на американской базе в Бахрейне, включая ремонтные площадки и центр управления беспилотниками.

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