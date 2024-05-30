Между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» ведется проходка тоннелей

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Натали» и «Виктория» преодолеют трассу более одного километра между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро.
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