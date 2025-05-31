HeadHunter: сварщиков не хватает в 35 регионах России

EV Evgeni Velesik Выход есть! Уберите ЕГЭ, восстановите ГПТУ, которые готовили классных специалистов по окончанию 8 классов (сейчас 9) и народ потянется. К примеру, Володин съездил в Самару и побывал в Речном училище, которое недавно создали, потому что речному флоту нужны: рулевые, штурманы и мотористы! Волна пока ещё есть, а флотских нет! Так и со сварщиками, молярами, каменщиками!

И Искандер Добавлю: Уберите ЕГЭ и верните СОВЕТСКОЕ образование. Оно было признано ЛУЧШИМ в Мире. Согласен, что 100% его не вернуть, но ОСНОВНУЮ методику и учебники , с поправками с современными открытиями, МОЖНО и НУЖНО!!!