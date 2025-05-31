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HeadHunter: сварщиков не хватает в 35 регионах России

HeadHunter: сварщиков не хватает в 35 регионах России

В России возник дефицит сварщиков. По итогам апреля их не хватает более чем в 35 регионах страны, острее всего кадровый голод ощущается в Карачаево-Черкесской Республике - только 1 резюме на вакансию при норме от 4 до 7,9.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Выход есть! Уберите ЕГЭ, восстановите ГПТУ, которые готовили классных специалистов по окончанию 8 классов (сейчас 9) и народ потянется. К примеру, Володин съездил в Самару и побывал в Речном училище, которое недавно создали, потому что речному флоту нужны: рулевые, штурманы и мотористы! Волна пока ещё есть, а флотских нет! Так и со сварщиками, молярами, каменщиками!
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11 час.
И
Искандер
Добавлю: Уберите ЕГЭ и верните СОВЕТСКОЕ образование. Оно было признано ЛУЧШИМ в Мире. Согласен, что 100% его не вернуть, но ОСНОВНУЮ методику и учебники , с поправками с современными открытиями, МОЖНО и НУЖНО!!!
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9 час.
Evgenija Palette
Лучшее в мире... Это правда. И так во всех сферах. Смотришь в пустые глаза какой-нибудь массажистки, массирующей голень от колена вниз. И диву даешься. &quot;Почему же от колена вниз, а не от стопы до колена? - спрашиваю.  &quot;А, - говорит, - это в вашей России все неправильно... А у нас правильно...&quot;... Вот, дура-то... Но молчу... Пропаганда - великая вещь...
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8 час.
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