Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода частично признал вину

Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммад Зоира Шарипзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) частично признал вину в содействии совершению теракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии