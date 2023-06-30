«Пеликанс» отказались от опции в контракте Гильермо Эрнангомеса и не стали делать квалификационное предложение Джексону Хэйсу

«Пеликанс» отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см) за 2,6 миллиона долларов и не стали делать квалификационное предложение на сумму 7,7 миллиона центровому Джексону Хэйсу (23 года, 211 см).