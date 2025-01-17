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RT Russia

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Юрист объяснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

Юрист объяснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

Досрочный выход на пенсию зависит от характера профессиональной деятельности, региона, где осуществлялась работа, социального положения, а также накопленных страховых стажа и баллов, рассказал в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

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