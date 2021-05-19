Спутник

236 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...
  • Юрий Михеев
    У нас тоже вся страна была покрыта аэродромами пока за дело не взялись Сердюков и Чемизов = у них кубышка быстрее на...Закрытием малых а...
  • Анатолий Выходцев
    родилась с "лотерейкой" так и пользуйся по полной пока молода. а ума нет не рассказывать про свою молодость.Стоило ли Елене П...

При перевозке из Ингушетии на Кубань исчезло более 100 тонн нефти

При перевозке из Ингушетии на Кубань исчезло более 100 тонн нефти

При перевозке из Ингушетии на Кубань исчезло более 100 тонн нефти, сообщает « Интерфакс ». Затем работники передали вагоны с цистернами на внутренней железнодорожной станции «Карабулакской» для доставки груза грузополучателю в Славянске-на-Кубани.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх