При перевозке из Ингушетии на Кубань исчезло более 100 тонн нефти, сообщает « Интерфакс ». Затем работники передали вагоны с цистернами на внутренней железнодорожной станции «Карабулакской» для доставки груза грузополучателю в Славянске-на-Кубани.