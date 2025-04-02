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Царьград

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Россия и Украина обменяются 3000 посылок для поддержки военнопленных

Россия и Украина обменяются 3000 посылок для поддержки военнопленных

Россия и Украина договорились об обмене 3000 посылок для военнопленных в апреле. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что акции помогут пленным почувствовать связь с Родиной.

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