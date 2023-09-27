Кран вспыхнул в Новосибирске после прикосновения к электропроводам

Авария на электросетях произошла утром 27 сентября в Калининском районе на улице 1-я Грузинская. Как сообщает АО «РЭС», к аварии привели несанкционированные работы по разгрузке труб — вблизи проводов работал кран-манипулятор.
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