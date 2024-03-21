Минэнерго: в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей

Минэнерго Украины в своих социальных сетях сообщило, что около 1,7 тыс. потребителей остались без света в Киевской области из-за повреждения оборудования электросетей после объявления воздушной тревоги на всей территории Украины и последовавших ударов.
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