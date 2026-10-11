Рособрнадзор оценит грамотность 77 тысяч учащихся

Около 77 тыс. школьников и студентов колледжей примут участие в оценке функциональной грамотности в октябре.
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