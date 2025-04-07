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Царьград

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ЕС готовит ответ США на пошлины Трампа: каковы возможные действия?

ЕС готовит ответ США на пошлины Трампа: каковы возможные действия?

Евросоюз намерен ответить на введенные США пошлины в размере 20% демонстрацией силы. В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры и сектора американской промышленности, которые могут быть обложены пошлинами, чтобы привлечь внимание Вашингтона.

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