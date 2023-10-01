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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Абаскаля бросили на растерзание. Слышал, он решил уйти, поэтому специально сливает матчи». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о тренере

«Абаскаля бросили на растерзание. Слышал, он решил уйти, поэтому специально сливает матчи». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о тренере

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 и опустился на 5-е место в таблице.

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