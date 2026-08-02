Bill Gates Held A Top Secret 'Q' Clearance For Seven Years - And The DOE Won't Say Why Microsoft co-founder Bill Gates held a top-tier "Q" security clearance at the Department of Energy from 2014 to 2021 - though the DOE didn't grant it.
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