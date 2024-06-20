Британия идёт по пути революции 1917 года в России. У них и Аврора не стреляла, а разруха в головах полная

Ага, всё-таки временно тебя "отпускало"... Ненадолго же тебе нормального разума отвечать хватает... 🤔 Дурачок, это отнюдь не "...пердёжь злобный..."(с), это сочувствие к твоим бесплодным попыткам вылезти из своего ментального дерьма и удержаться в обычном нормальном диалоге... Засасывает тебя твоё дерьмо, не выпускает разум наружу... Чё-т рано тебя старческий маразм-то накрыл... Пиль-куриль-сифилисом болель? Мозг совсем худой у тебя сталь...🤔😉😃

...Не, скучнай бесноватый попался - нудные высеры примитивно-озлобленного мозга (как у бабы в ПМС)) Ну пусть себе беснуется тут дальше с такими убоигми высерами себе под нос... )))

Meerflieger

Ага... Понятно - когда ты пытаешься что-то нормально ответить, мозг у тебя перегревается, говно вскипает, срывает крышку и однообразно разливается... И да, действительно примитивно, ты чётко себя охарактеризовал, достаточно одного взгляда на твой коммент: ...бесноватый...высеры - ...беснуется... высерами... Однообразненько, серенько, уныленько... 🤔😉😃 А давай-ка я тебе стимул в сфинктер воткну... (Знаешь что такое стимул, болезный?😉) "...большевики не свергали царя..."(с) "...они его просто тайком без суда убили в подвале..."(с) ГРАЖДАНИН Романов Николай Александрович в июле 1918-го уже года полтора как НЕ БЫЛ царём... Плюнул он на помазание Божье, на божественную власть, данную Им... Вот Господь и оставил Николашку Кровавого... 😉