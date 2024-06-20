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Британия идёт по пути революции 1917 года в России. У них и Аврора не стреляла, а разруха в головах полная

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Сегодня чай покрепче, да погорячее, да пряники послаще… потому как тема серьёзная.

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Комментарии
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Meerflieger
Ага, всё-таки временно тебя &quot;отпускало&quot;... Ненадолго же тебе нормального разума отвечать хватает... 🤔 Дурачок, это отнюдь не &quot;...пердёжь злобный...&quot;(с), это сочувствие к твоим бесплодным попыткам вылезти из своего ментального дерьма и удержаться в обычном нормальном диалоге... Засасывает тебя твоё дерьмо, не выпускает разум наружу... Чё-т рано тебя старческий маразм-то накрыл... Пиль-куриль-сифилисом болель? Мозг совсем худой у тебя сталь...🤔😉😃
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15 час.
Sergiy Che
...Не, скучнай бесноватый попался - нудные высеры примитивно-озлобленного мозга (как у бабы в ПМС)) Ну пусть себе беснуется тут дальше с такими убоигми высерами себе под нос... )))
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15 час.
Meerflieger
Ага... Понятно - когда ты пытаешься что-то нормально ответить, мозг у тебя перегревается, говно  вскипает, срывает крышку и однообразно разливается... И да, действительно примитивно, ты чётко себя охарактеризовал, достаточно одного взгляда на твой коммент:   ...бесноватый...высеры  - ...беснуется... высерами...                    Однообразненько, серенько, уныленько... 🤔😉😃                                                                                                   А давай-ка я тебе стимул в сфинктер воткну... (Знаешь что такое стимул, болезный?😉)                         &quot;...большевики не свергали царя...&quot;(с)  &quot;...они его просто тайком без суда убили в подвале...&quot;(с)                                                                                   ГРАЖДАНИН Романов Николай Александрович в июле 1918-го уже года полтора как НЕ БЫЛ царём... Плюнул он на помазание Божье, на божественную власть, данную Им... Вот Господь и оставил Николашку Кровавого...  😉
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