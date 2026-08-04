Собянин: Московские проекты помогают развитию регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками XII Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» и рассказал о роли столицы в развитии страны, поддержке регионов и ключевых городских проектах.
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