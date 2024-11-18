В команде Трампа допустили пересмотр решения Байдена об ударах ATACMS вглубь РФ

В переходной команде избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа допустили пересмотр решения действующего главы государства Джо Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии