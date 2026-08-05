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Атаки на ИТ-инфраструктуру крупных компаний подстегнули интерес рынка к киберстрахованию

Российские компании стали больше внимания уделять вопросу страхования киберрисков, о чем свидетельствуют рост объема премий, лимитов и числа договоров по этому виду страхования, следует из материала «Ведомостей».

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