Атаки на ИТ-инфраструктуру крупных компаний подстегнули интерес рынка к киберстрахованию

Российские компании стали больше внимания уделять вопросу страхования киберрисков, о чем свидетельствуют рост объема премий, лимитов и числа договоров по этому виду страхования, следует из материала «Ведомостей».
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