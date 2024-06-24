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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле в финале турнира WTA 500 в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле в финале турнира WTA 500 в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в финальном матче турнира WTA 500 в Берлине, уступив американской спортсменке Джессике Пегуле со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) после противостояния, которое длилось 2 часа 38 минут.

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