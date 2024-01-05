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Что не так с зависимостью России от Китая

Что не так с зависимостью России от Китая

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ На тему мнимой китайской угрозы для России я совсем недавно уже писал статью. Но там речь больше шла про угрозу возможного столкновения наших стран.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А Якутия  здесь при чём? Газ в Китай  идёт с Ямала, с него до Пекина  4500 км.А  Ямал-Берлин  - 4400 км.
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7 час.
veronika_54 Дубровская
Не страшна торговля, страшны, Так называемые, инвестиции в нашу экономику. С чужими &quot;инвестициями теряется контроль экономики. Вместо западных будут китайцы. Те же яйца, только вид сбоку
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6 час.
Natalija Osminina
Автор забывает, что мы входим в совсем другой мир, в котором Китай будет отброшен гораздо дальше, чем Россия.  Мы выходим из мира либерального потребления и переходим в мир тяжелого труда.  В котором товары массового потребления, на котором держится огромная часть ВВП Китая, станут никому не нужны. Просто люди всего мира будут носить как и раньше ботинки по 5 лет и платье по 10.  Как только массовка закончится, товары Китая  повысятся в себестоимости и станут настолько же конкурентноспособны, как и всех других стран. Европейский рынок для Китая будет закрыт, американский тем более- там будет идти Гражданская война.  Так что Китай будет цепляться за Россию в большей степени, чем она за него.
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5 час.

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