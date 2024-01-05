Что не так с зависимостью России от Китая

Natalija Osminina

Автор забывает, что мы входим в совсем другой мир, в котором Китай будет отброшен гораздо дальше, чем Россия. Мы выходим из мира либерального потребления и переходим в мир тяжелого труда. В котором товары массового потребления, на котором держится огромная часть ВВП Китая, станут никому не нужны. Просто люди всего мира будут носить как и раньше ботинки по 5 лет и платье по 10. Как только массовка закончится, товары Китая повысятся в себестоимости и станут настолько же конкурентноспособны, как и всех других стран. Европейский рынок для Китая будет закрыт, американский тем более- там будет идти Гражданская война. Так что Китай будет цепляться за Россию в большей степени, чем она за него.