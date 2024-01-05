ПРОСТО О ГЛАВНОМ На тему мнимой китайской угрозы для России я совсем недавно уже писал статью. Но там речь больше шла про угрозу возможного столкновения наших стран.
Что не так с зависимостью России от Китая
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А Якутия здесь при чём? Газ в Китай идёт с Ямала, с него до Пекина 4500 км.А Ямал-Берлин - 4400 км.
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7 час.
veronika_54 Дубровская
Не страшна торговля, страшны, Так называемые, инвестиции в нашу экономику. С чужими "инвестициями теряется контроль экономики. Вместо западных будут китайцы. Те же яйца, только вид сбоку
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6 час.
Natalija Osminina
Автор забывает, что мы входим в совсем другой мир, в котором Китай будет отброшен гораздо дальше, чем Россия. Мы выходим из мира либерального потребления и переходим в мир тяжелого труда. В котором товары массового потребления, на котором держится огромная часть ВВП Китая, станут никому не нужны. Просто люди всего мира будут носить как и раньше ботинки по 5 лет и платье по 10. Как только массовка закончится, товары Китая повысятся в себестоимости и станут настолько же конкурентноспособны, как и всех других стран. Европейский рынок для Китая будет закрыт, американский тем более- там будет идти Гражданская война. Так что Китай будет цепляться за Россию в большей степени, чем она за него.
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5 час.
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