Виновный в смертельной аварии в Рышканском районе приговорен к 9 годам тюрьмы

Водитель, спровоцировавший 15 декабря 2024 года в Рышканском районе серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме полузакрытого типа.
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