Юрист Александр Хаминский рассказал, как правильно оформить деятельность, если планируете пару недель работать Дедом Морозом или Снегурочкой.
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