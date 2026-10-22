Когда Трамп начнёт бомбить Киев Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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Минобороны заявило о перехвате более 20 БПЛА новым дроном Ф-1
Военнослужащие зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» за четыре дня применения нового дрона-перехватчика Ф-1 уничтожили более 20 ударных беспилотников ВСУ. Об этом 22 октября сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Перехватчик поступил на вооружение подразделения противодействия беспилотникам. В ведомстве заявили, что Ф-1 показал высокую эффективность против скоростных целей. Среди сбитых аппаратов названы PD-2, «Рубака» и «Блискавка». Минобороны также сообщило, что расчёт впервые уничтожил два новых украинских беспилотника «Анубис».
По оценке ведомства, Ф-1 позволяет поражать ударные и разведывательные беспилотники на подлёте, до того как они выйдут на боевой курс для удара по подразделениям.