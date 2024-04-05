В России продают стилизованный под ГАЗ М-20 Победа Mercedes-Benz CL

ГАЗ М-20 Победа из Mercedes-Benz CL, фото: njcar.ru На выставке в Московском автосалоне Royal Motors был представлен необычный экземпляр: купе Mercedes-Benz CL, стилизованное под советский ретроавтомобиль ГАЗ М-20 “Победа”.
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